Український фондовий ринок сьогодні знижується

Український фондовий ринок знижується на торгах у четвер - індекс українських акцій UX станом на 12:00 опустився на 0,75% - до 1211,48 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 23 млн грн, із них на фондовий ринок припало 22,5 млн грн.

Серед лідерів зниження - акції «Укрсоцбанку» і Єнакіївського метзаводу.

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На російському фондовому ринку спостерігається підвищення - індекс ММВБ зріс на 0,03% - до 1 514,71 пункту, індекс РТС - на 0,30%, до 1 394,61 пункту.

На європейських торгових майданчиках також спостерігається зростання - індекс FTSE 100 піднявся на 0,32%, індекс Dax - на 0,32%.