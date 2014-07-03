Обсяг торгів на Українській біржі за квартал зріс на 23%

13:35, 03 липня 2014
Фондовий ринок
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Загальна кількість угод склала 118,6 тис., що на 13% більше, ніж кварталом раніше.

Объем торгов акциями растет / Фото УНИАН

Загальний обсяг торгів на Українській біржі у другому кварталі 2014 року склав 1,99 млрд грн, що на 23% вище аналогічного показника за перший квартал, але на 38% менше обсягу торгів за підсумками другого кварталу минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальна кількість угод склала 118,6 тис., що на 13% більше, ніж кварталом раніше.

У структурі торгів у квітні-червні п.р. на ринок акцій припадало 79% сумарного обороту на біржі, або 1,58 млрд грн, на ринок ф'ючерсів - 13%, або 259 млн грн, 2% на ринок опціонів, або 39 млн грн, і 7% на ринки інвестиційних сертифікатів, корпоративних і державних облігацій, або 112 млн. грн. Серед найсуттєвіших змін: частка ринку акцій збільшилася протягом другого кварталу 2014 року на 6%; частка ринку корпоративних облігацій знизилася на 6%.

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Станом на 30 червня 2014 року, частка фізичних осіб у сумарному торговому обороті біржі становила 39%, при тому що в середньому за квартал цей показник становив 35%.

За підсумками квітня-червня 2014 року Індекс українських акцій (Індекс UX) продемонстрував зростання на 20,30% від рівнів кінця 1-го кварталу 2014 року; на закриття торгової сесії 30 червня його значення склало 1226,69 пункту проти 1019,72 пункту в березні. З початку року Індекс UX зріс на 34,80%.

Як зазначили на Українській біржі, індекс UX за підсумками другого кварталу 2014 року продовжив висхідний тренд, істотно випереджаючи провідні світові біржові індикатори.

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