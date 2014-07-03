«Військові» облігації на 1 млрд грн почнуть розміщувати серед юросіб

Міністерство фінансів України починає розміщення серед юридичних осіб державних облігацій для залучення додаткових коштів до держбюджету для фінансування потреб Збройних сил України, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розміщення «Військових» облігацій проводитиметься щотижня на аукціонах Національного банку України через первинних дилерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Ерсте Банк», «Сбербанк Росії», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», «ПУМБ».

Мінфін нагадав основні умови випуску «Військових» облігацій для юросіб: загальний обсяг випуску - до 1 млрд грн; номінальна вартість однієї облігації – 1 тис. грн; термін обігу - 2 роки; купонний період - 6 місяців; ставка доходу – 7% річних.

У повідомленні підкреслюється, що Мінфін і Міноборони регулярно звітуватимуть про напрямки використання залучених від продажу облігацій коштів.

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Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн грн - для фізичних осіб, за рахунок продажу яких наприкінці червня українська армія отримала 4,4 тисячі бронежилетів, що становить більше чверті від замовленої Міноборони кількості.

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.