Мінфін залучив до держбюджету 139 млн гривень

Міністерство фінансів України в результаті позапланового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 3 липня, залучило до держбюджету 139,022 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті, зокрема 59,751 млн грн у результаті розміщення облігацій на 19 днів під 8% річних за двома поданими заявками, 38,863 млн грн - на 3 місяці під 12% за однією заявкою, 40,408 млн грн - на 2 роки під 16,76% за чотирма заявками.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні два ОВДП-аукціони й залучив до держбюджету 1,109 млрд грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 липня.

За оперативними даними Держказначейства на 1 липня, з початку року до держбюджету надійшло 104,386 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 47,979 млрд грн, на обслуговування держборгу – 20,846 млрд грн.

Станом на 2 липня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 298,197 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 186,952 млрд грн, у власності банків - 84,331 млрд грн, нерезидентів - 16,326 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.