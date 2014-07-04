Москва заради порятунку окупованого Криму змушена продати "Роснефть"

Уряд РФ прискорив приватизацію держчастки в найбільшій нафтовій компанії Росії "Роснефти", продаж якої, за задумом Мінфіну, дасть бюджету 100 мільярдів рублів у 2015 році на розвиток анексованого в України Криму, повідомляє Reuters.

Криза у відносинах з Україною та анексія Криму сильно зіпсували стосунки РФ із Заходом, спровокувавши антиросійські санкції та значно ускладнивши залучення країною зовнішніх позик. І хоча приватизаційний план дозволяв РФ продати 19,5% акцій "Роснефти" до 2016 року включно, кабінет країни, яка гостро потребує додаткових доходів, переніс операцію на майбутній рік.

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Глава Мінфіну РФ Антон Силуанов зазначив, що підтримана кабінетом операція оцінюється в 423 мільярда рублів, але, можливо, пакет вдасться продати дорожче. "Продаж 19,5% "Роснефти" в наступному році був підтриманий. Ми перенесли термін продажу з 2016 на 2015 рік із тим, щоб мати можливість використовувати ці ресурси вже наступного року...", - сказав він.

Капіталізація "Роснефти", за даними Reuters, перевищує 2,7 трильйона рублів, або $78,73 мільярда.