Зарубіжні фонди вивели з російського ринку ще $34 млн

Фонди, що інвестують в російський фондовий ринок, зафіксували за тиждень з 26 червня по 2 липня 2014 року відтік капіталу в розмірі 34 мільйони доларів, тоді як фонди ринків, що розвиваються, показали приплив 515 мільйонів доларів. Такі дані наводить дослідницька організація Emerging Portfolio Fund Research, передає Прайм.

Російський ринок втрачає кошти другий тиждень поспіль, і знову гроші йдуть, насамперед через фонди ETF, які в цей раз втратили 29 мільйонів доларів. Традиційні фонди втратили лише 5 мільйонів.

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Тижнем раніше відтік склав 86 мільйонів доларів. З початку року інвестори вивели з орієнтованих на Росію фондів у загальній складності майже 1,5 мільярда доларів.

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Лідером з надходження коштів минулого звітного тижня знову став Тайвань, отримавши 761 мільйон доларів свіжих інвестицій. Слабо виглядала Латинська Америка, з фондів якого вивели майже півмільярда доларів. Головним аутсайдером серед країн стала Мексика з відтоком в 365 мільйонів доларів.