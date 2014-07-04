Комісія ВР підтримала призначення Парфененка головою Фонду держмайна

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації підтримала пропозицію прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про призначення головою Фонду державного майна України Дмитра Парфененка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ з посиланням на рішення комісії від 3 липня п.р.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України попросив Верховну Раду призначити Дмитра Парфененка головою Фонду державного майна України.

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Раніше, 19 червня, Верховна Рада звільнила Олександра Рябченка з посади голови Фонду держмайна. Рябченко обіймав посаду голови ФДМУ з квітня 2010 року.

Пізніше Кабмін призначив колишнього керівника ФДМУ Парфененка тимчасово виконуючим обов'язки голови фонду.