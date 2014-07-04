Ситуація на сході утримує інвесторів від операцій на фондовому ринку - експерт

Інвестори на українському фондовому ринку почали потроху розпродавати свої портфелі на тлі відсутності активності серед покупців, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенко.

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Як відзначає експерт, широкомасштабні бойові дії на сході країни як і раніше утримують внутрішньоденних гравців від масових угод, які зазвичай відбувалися з метою збільшення позицій. А втім ті учасники, які переважно спекулюють на локальних майданчиках, не готові грати на пониження від поточних цінових рівнів і також перестали як-небудь проявляти себе на ринку. Станом на 16:25 індекс українських акцій UX знизився на 1,23% - до 1197,14 пункта.

Водночас, як відзначають в компанії Eavex Capital, світові фондові майданчики продовжують встановлювати нові рекорди. Так, на торгах у четвер індекс Dow Jones вперше в історії піднявся вище рівня в 17 000 пунктів. Індекс широкого ринку S&P500 від психологічної позначки в 2000 пунктів відділяє лише 25 поділок. Підтримку американському ринку надає статистика щодо зниження в червні безробіття з 6,3% до 6,1%, що виявилося кращим за прогнози аналітиків. Сьогодні торги на біржах США закриті у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності.