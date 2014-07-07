Кабміну дозволили випускати ОВДП для підтримки Фонду гарантування вкладів

Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2014 рік” (про фінансову підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)”.

Про це повідомляється на сайті президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 17 червня.

Законом доповнений закон про держбюджет на 2014 рік новою статтею, відповідно до якої Кабінету міністрів України надається право здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад обсяги, що встановлені доповненням 2 до цього закону, в обмін на ці облігації фінансових векселів, виданих Фондом гарантування внесків фізичних осіб, з відповідним коректуванням граничного об'єму державного боргу, визначеного статтею 5 закону про держбюджет.

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Відповідно до закону, на об'єм випущених облігацій ОВГЗ Мінфін збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад об'єми, затверджені в додатку 2 закони про держбюджет.

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