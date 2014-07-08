Українці викупили третю частину випуску «військових» облігацій

Державний «Ощадбанк» одержав більш як 30,3 млн. грн в результаті продажу «Військових» облігацій, випущених на 100 млн. грн, для продажу населенню, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«З 21 травня по 4 липня 2014 року установами «Ощадбанку» було реалізовано казначейських зобов'язань на суму більш як 30,3 млн. грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, всі кошти спрямовано на фінансування потреб української армії.

Мінфін відзначив особливу активність к купівлі облігацій жителів Києва і області, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської і Сумської областей.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн. для залучення коштів на потреби української армії.

Продаж облігацій, випущених для населення на 100 млн. грн, почався 21 травня через установи «Ощабанку».

На початку липня Мінфін заявив про початок розміщення облігацій для юридичних осіб на 1 млрд грн на аукціонах Національного банку України через первинних дилерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Ерсте Банк», «Сбербанк Росії», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», «ПУМБ».

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі одержаних запитів, становлять 12 млрд грн.