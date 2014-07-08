Фонд держмайна продасть 36% акцій авіакомпанії «Горлиця»

Фонд державного майна України (ФДМУ) прийняв рішення про продаж 35,69% держпакета акцій авіакомпанії «Горлиця», повідомили УНІАН у Фонді держмайна.

Номінальна вартість запропонованого до продажу пакета акцій становить 9 млн 423 тис. грн.

В рамках підготовки до продажу планується провести незалежну оцінку цього пакета для визначення його ринкової вартості.

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Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Горлиця» (Київ) створена відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 січня 1999 року № 96 з метою організації авіаційних перевезень і робіт. До складу засновників авіакомпанії "Горлиця" входять ФДМУ, українські страхові компанії "Бусін" та "Гарант-Авто", Торговий дім "Україна-Узбекистан".

Авіакомпанія експлуатує власні літаки: Ан-26Б, Ан-26Б-100, Ан-12, Іл-76 на чартерних та постійних програмах вантажних перевезень.