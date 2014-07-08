Мінфін випустив ПДВ-облігації на 7 млрд гривень

Міністерство фінансів України з метою погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємництва здійснило випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики в рамках встановленого урядом граничного обсягу в 7 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України, розміщеному на сайті Мінфіну.

При цьому перший транш випуску паперів становив 3,5 млрд грн.

Як наголошується, облігації випущено на користь корпорації ІСД, «Арселлорміттал Кривий Ріг», Полтавського ГЗК, компанії «Кернел-Трейд» і підприємства «Сантрейд».

Випуск облігацій було здійснено відповідно до Реєстру інвентаризації сум податку на додану вартість, які були задекларовані до відшкодування на 1 січня 2014 року, пройшли перевірку, але так і не були відшкодовані на момент набуття чинності Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік».

«Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн, оплата доходу і амортизації здійснюється 6 січня 2015 року, 7 липня 2015 року, 5 січня 2016 року, 5 липня 2016 року, 3 січня 2017 року, 4 липня 2017 року, 2 січня 2018 року, 3 липня 2018 року, 1 січня 2019 року і 2 липня 2019 року. Дата повного погашення облігацій – 2 липня 2019 року», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками МВФ, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн. За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн.

Вперше про можливість випуску ПДВ-облігацій у березні поточного року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. Перший випуск паперів прогнозувався вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років.

21 травня Кабмін ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації з номінальною вартістю 1 тис. грн і терміном обігу 5 років. Ставка купона визначається на рівні облікової ставки Нацбанку.

За заявою керівництва Кабміну, ПДВ-облігації є повноцінними «інвестиційними паперами», під які кожен суб'єкт підприємництва може прозоро одержати кошти в банківській системі України.

Однією з перших заявку на отримання ПДВ-облігацій оформила швейцарська компанія Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський та Еристовський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія очікує одержати державні облігації в рахунок боргу з відшкодування податку на додану вартість на суму 117 млн. дол.

20 червня Кабінет міністрів України визначив граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування заборгованості з відшкодування ПДВ - 7 млрд грн.