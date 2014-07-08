Росія готує програму приватизації для анексованого Криму

Як передає РИА Новости, про це він сказав на засіданні «з розвитку Криму».

«З урахуванням майбутньої ФЦП (федеральна цільова програма з розвитку Криму і Севастополя до 2020 року) повинні бути розроблені план освоєння земельних ділянок, які підлягають забудові, а також програма приватизації комерційних, державних і муніципальних організацій. Доручення з цього приводу вже дано, робота має бути виконана до 1 вересня поточного року», - сказав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, в березні в Криму за військової і політичної підтримки РФ відбувся нелегітимний референдум, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії. Через кілька днів президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

ЄС, США і більшість решти країн світу вважають Крим українською територією, на яку поширюються закони України.

3 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна має намір найближчим часом підготувати і подати позов до Росії на суму більш як 1 трлн грн за незаконне захоплення і грабіж України.