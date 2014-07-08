Мінфін залучив до держбюджету 127 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 8 липня, залучило до держбюджету 127,387 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, усі кошти залучено в національній валюті. Мінфін залучив 60,566 млн. грн в результаті розміщення 2-річних облігацій під 16,95% річних за чотирма поданими заявками; 37,627 млн. грн - на 6 місяців під 14,95% за двома заявками; 29,194 млн. грн - на 3 місяці під 12% за однією заявкою.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні три ОВДП-аукціони і залучив до держбюджету 1,248 млрд грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще три аукціони - 15, 22 і 29 липня.

За оперативними даними Держказначейства на 7 липня, з початку року до держбюджету надійшло 106,646 млрд грн від запозичень, витрати на погашення державного боргу становили 48,958 млрд грн, на обслуговування державного боргу – 21,342 млрд грн.

Станом на 8 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 298,433 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували дежпапери на суму 187,812 млрд грн, у власності банків - 83,679 млрд грн, нерезидентів - 16,334 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.