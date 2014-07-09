Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 2 млрд гривень

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 9 липня, залучило до держбюджету 2,001 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що Мінфін уже провів у липні чотири ОВДП-аукціони, в ході яких залучив до держбюджету 1,375 млрд грн. Останній раз такі значні залучення до держбюджету через ОВДП проводилися місяць тому, на аукціоні 11 червня.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщення 2-річних облігацій у національній валюті за єдиною поданою заявкою. Ставка залучення становила 16,75% річних, тоді як раніше розміщення ОВДП на такі терміни проводилося на 0,2 п.п. дорожче - під 16,95% річних.

Нагадаємо, що Мінфін провів останній аукціон 8 липня і планував до кінця місяця провести ще три аукціони - 15, 22 і 29 липня.

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Довідка УНІАН. За оперативними даними Держказначейства на 7 липня, з початку року до держбюджету надійшло 106,646 млрд грн від запозичень, витрати на погашення державного боргу становили 48,958 млрд грн, на обслуговування державного боргу – 21,342 млрд грн.

Станом на 8 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 298,433 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували дежпапери на суму 187,812 млрд грн, у власності банків - 83,679 млрд грн, нерезидентів - 16,334 млрд грн.

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Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.