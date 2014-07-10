НБУ в червні скоротив купівлю держоблігацій майже в 10 разів

Національний банк України в червні 2014 року придбав у власність державні облігації України на 1,3 млрд грн, що у 9,6 рази менше обсягу покупки минулого місяця, повідомляється на сайті регулятора.

«Протягом місяця Національний банк України придбав у власність державні облігації України (за номінальною вартістю) на суму 1,3 млрд грн (з початку року - на 44,9 млрд грн і 5 млн дол.)», - йдеться в повідомленні. Операції з продажу ОВДП із свого портфеля НБУ з початку року не проводив.

Через механізм двостороннього котирування НБУ в червні купив облігації на 0,06 млн грн за номінальною вартістю, у той час як операції з продажу через цей механізм не проводилися. З початку року НБУ через механізм двостороннього котирування купив облігації на суму 1,03 млрд грн, продав - на 1 млрд грн.

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Нацбанк також повідомляє, що за підсумками ОВДП-аукціонів в червні до держбюджету надійшло 4,6 млрд грн (з початку року - 28,2 млрд грн). Всі кошти були залучені у національній валюті та аукціони з розміщення ОВДП в іноземній валюті не оголошувалися, а з початку року сума залученої валюти через ОВДП склала 0,45 млрд дол. Середньозважена прибутковість первинного розміщення ОВДП у червні склала 16,59% річних у національній валюті (з початку року - 14,02%) і 3,88% річних у доларах США з початку року.

НБУ нагадав, що у червні було випущено ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 1,8 млрд грн з прибутковістю 14,30% річних. Всього в 2014 році Мінфін випустив ОВДП для збільшення капіталу «Нафтогазу» на 22,9 млрд грн із середньозваженою дохідністю 14,28% річних.

Також повідомляється, що погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 45,68 млрд грн, зокрема погашення - 31,52 млрд грн, сплата купонного доходу - 14,15 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в травні поточного року придбав у власність державні облігації України на 12,45 млрд грн, продаж цінних паперів зі свого портфеля НБУ не проводив.

За результатами аукціонів з розміщення ОВДП у травні до держбюджету надійшло в національній валюті 2,3 млрд грн (з початку року - 23,6 млрд грн, в іноземній валюті - 0,25 млрд дол. (з початку року - 0,45 млрд дол.).