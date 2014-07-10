Другий транш ПДВ-облігацій випустять до кінця липня

Другий трашн ПДВ-облігацій, які спрямовані а погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, повинен бути випущений до кінця липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

"Я думаю, що протягом двох тижнів ми подвоїмо цей обсяг", - сказав Білоус.

Також він пояснив, що перший транш, який Міністерство фінансів випустило 8 липня в обсязі 3,5 млрд грн, був наданий компаніям, які не мали проблем із законом.

"Чому ці компанії: тому що у них не було великої кількості судових рішень, вони були готові, і ми вирішили швидко їх (облігації - УНІАН) вкинути в ринок",- зазначив голова служби.

Також Білоус наголосив, що на сьогоднішній день видно "західний інтерес" до українських ПДВ-облігацій.

"Є західний інтерес, тобто валюта для купівлі облігацій. Це дуже хороша новина. У нас буде створено окремий ринок цих облігацій - міжбанк, без участі Нацбанку. Це великий плюс",- сказав Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін здійснив випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики в межах встановленого урядом граничного обсягу в 7 млрд грн. При цьому перший транш випуску паперів склав 3,5 млрд грн. Як зазначається, облігації випущені на користь корпорації ІСД, «АрселлорМіттал Кривий Ріг», Полтавського ГЗК, компанії «Кернел-Трейд» і підприємства «Сантрейд».