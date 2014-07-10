Уряд найближчим часом виставить на продаж низку великих об'єктів – джерело
Мова йде про контрольні пакети акцій низки обленерго, "Сумихімпрому", а також Одеського припортового заводу
Кабінет міністрів України найближчим часом може затвердити перелік великих об'єктів, які планується виставити цього року на приватизацію, повідомило УНІАН джерело в уряді.
Зокрема, за словами джерела, йдеться про контрольні пакети акцій низки обленерго, "Сумихімпрому", а також Одеського припортового заводу.
Джерело також відзначило, що після затвердження переліку на приватизацію по кожному з даних об'єктів уряд має ухвалити окреме рішення про його продаж.
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Як повідомляв УНІАН, екс-голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко раніше заявив, що на Одеський припортовий завод є три потенційних покупці. Це бізнес-структури українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Ігоря Коломойського, які вже раніше цікавилися даним підприємством, а також зареєстрована у Франції арабсько-французька компанія.
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ФДМУ також наполягає на негайному затвердженні плану санації "Сумихімпрому" у зв'язку з нарощуванням заборгованості підприємства.