«Нафтогаз» хоче вивести «Укргазвидобування» на IPO

У Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» розглядає можливість розміщення в ході IPO на одній з українських бірж 15% акцій найбільшої української газодобувної компанії «Укргазвидобування». Про це повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню «Ліга» радник голови «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Насправді найвигідніше продати «Укргазвидобування» стратегічному інвестору. Якщо ми говоримо про те, що хочемо зберегти контроль над компанією, то це - західна біржа. Але наша пропозиція - розмістити 15% акцій компанії на нашому фондовому ринку. Держава зобов'язана розвивати внутрішній фондовий ринок», - зазначив він.

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При цьому Вітренко оцінив загальну вартість «Укргазвидобування» в 12 млрд дол.

«Тобто якщо ми хочемо продати 15% - це 1,8 млрд дол. Якусь частину з цього ми б хотіли, щоб купив, наприклад, ЄБРР. Нехай на 500 млн. дол. Є ще, наприклад, пенсійний фонд Нацбанку, який не такий вже маленький», - зазначив Вітренко.

До того ж, за його словами, з'являться і інші інвестори, якщо вони побачать, що «Укргазвидобування» - «компанія, призначена не для якогось дерибану, а це компанія, яка намагається максимізувати цінність для своїх акціонерів і клієнтів».

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромышленных управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харьківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».