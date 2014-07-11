Кабмін виставить на продаж 50% "Укрнафти" та 99% Одеського припортового заводу - джерело

Згідно з проектом урядової постанови планується затвердити перелік з цілої низки об'єктів, чиї акції або майнові комплекси повинні бути виставлені на приватизацію в 2014 році, зокрема, до цього списку включені 50% держпакета акцій "Укрнафти" і 99% акцій Одеського припортового заводу, УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів України.

Як зазначило джерело, до цього списку на приватизацію також включені 99% "Сумихімпрому", 75% "Турбоатома", близько півтора десятків блокуючих та контрольних пакетів акцій енергетичних компаній, близько 40 пакетів акцій газопостачальних і газорозподільних компаній (облгазів).

До цього списку також будуть включені й інші об'єкти з цілої низки галузей, зокрема, сільського господарства, наукової сфери.

Джерело також зазначило, що цей проект постанови планується розглянути на урядовому комітеті найближчим часом. Після затвердження переліку на приватизацію за кожним з цих об'єктів уряд має прийняти окреме рішення про його продаж.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим на 2014 рік державним бюджетом, від приватизації в цьому році планується отримати 19,4 млрд грн. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 року склали 51,5 млн грн, або 0,3% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації.