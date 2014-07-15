Нацкомісія з цінних паперів анулює ліцензії кримських фондовиків

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує анулювати ліцензії професійним учасникам фондового ринку, які зареєстровані на території окупованої Автономної Республіки Крим і в Севастополі, йдеться в рішенні комісії від 8 липня, оприлюдненому на сайті регулятора.

Як зазначається у рішенні комісії, учасникам фондового ринку, які зареєстровані на окупованій території, необхідно не пізніше трьох місяців з моменту набрання чинності даного рішення або припинити здійснення своєї професійної діяльності, або поміняти місце розташування, зареєструвавшись на території материкової України.

В НКЦПФР зазначили, що дане рішення Нацкомісія прийняла згідно з Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 квітня ухвалила закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України. Закон визначає статус території, тимчасово окупованої в результаті збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах такого режиму, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.