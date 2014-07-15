Український товарний біржовий ринок адаптують до стандартів ЄС

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір адаптувати вітчизняний товарний біржовий ринок до стандартів Євросоюзу, прийнявши відповідні зміни до законодавства.

Текст проекту нового Закону «Про товарний біржовий ринок» опубліковано на сайті міністерства.

«Ухвалення закону дозволить вдосконалити організацію функціонування інфраструктури товарного біржового ринку, гармонізувати законодавство про регульовані ринки з вимогами Європейського Союзу, а також сприятиме процесу універсалізації біржового ринку», – говориться в пояснювальній записці.

У повідомленні наголошується, що чинний Закон України «Про товарну біржу» було ухвалено в 1991 році і він не відповідає вимогам, що пред'являються до сучасної інфраструктури товарного біржового ринку і вимог Директиви 2004/39/ЄС Європейського парламенту і Ради щодо організації та регулювання товарних ринків.

На думку авторів, ухвалення законопроекту дозволить вдосконалити організаційну модель організованої торгівлі та, як наслідок, сформувати прозору систему цінового моніторингу і правових передумов для створення ринкового механізму ціноутворення і хеджування цінових ринків.

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Довідка УНІАН. За даними Держстату, станом на 1 квітня 2014 року в Україні зареєстровано 584 товарні біржі, на якій здійснювали операції в середньому по 8 брокерських контор. За результатами моніторингу Мінекономрозвитку, із зазначеної кількості зареєстрованих бірж третина відсутня за місцезнаходженням, а більш як 15% перебувають в процесі припинення діяльності.