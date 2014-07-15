Інвестиції в акції по всьому світу досягли максимуму з початку 2011 року

Інвестори по всьому світу твердо розраховують на зростання фондових ринків акцій у другій половині 2014 року, свідчать результати липневого опитування, проведеного Bank of America Merrill Lynch серед фондових керуючих. 61% інвесторів по всьому світу збільшують інвестиції в акції, а сам показник досяг найвищого рівня з початку 2011 року і другого за величиною за весь час проведення даних опитувань, передає Прайм.

Впевненість інвесторів у зростанні ринків у другому півріччі відображає значне підвищення очікувань інвесторів щодо інфляції. Зокрема, 71% респондентів очікують підвищення базового індексу споживчих цін за 12 місяців, що на 13 процентних пунктів вище показника минулого місяця. Це значення являє собою циклічний максимум для даних опитувань. Інвестиції в сировину - найбільш чутливий до інфляції клас активів - досягли максимального обсягу за більш ніж річний період.

Все більше інвесторів бачать, що інфляція випереджає очікування, тоді як зростання світової економіки не встигає за ними. В той же час, як і раніше, зберігається досить висока впевненість в динаміці макроекономічних показників. Наприклад, 69% респондентів очікують зміцнення світової економіки цього року.

При цьому на оптимізмі фондових керуючих не позначається той факт, що 21% інвесторів вважають ринок акцій переоціненим - це найвищий показник для даних опитувань з 2000 року. Побоювання щодо неплатоспроможності китайських позичальників, надмірного оптимізму ("манії активів") та дефляції в єврозоні зменшилися порівняно з минулим місяцем. Найбільшим ризиком екстремальної зміни і загрозою для стабільності фінансових ринків інвестори тепер вважають виникнення геополітичних криз.

В опитуванні, проведеному з 6 по 12 липня 2014 року, взяли участь 223 інвестори по всьому світу. Загальна вартість активів під їхнім управлінням, становить 581 млрд доларів.