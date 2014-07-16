Акції 8 енергокомпаній виставлять на продаж у вересні

Фонд державного майна України виставить у вересні на продаж пакети акцій "Вінниця-", "Закарпаття-", "Чернівці-", "Донецьк-", "Дніпрообленерго". На приватизацію будуть виставлені також блокпакети акцій "Західенерго", "Дніпроенерго" і " Київенерго", йдеться у доповненні до переліку об'єктів, запланованих до приватизації у 2014 році, який оприлюднено в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" від 16 липня.

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У грудні ФДМУ також планує виставити на продаж 25% "ДТЕК Крименерго", а також пакети 39 газопостачальних і розподільчих компаній.

Водночас, як зазначають у Фонді держмайна, ці об'єкти можуть бути виставлені на продаж тільки після відповідного рішення Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом урядової постанови планується затвердити перелік з цілого ряду об'єктів, чиї акції або майнові комплекси повинні бути виставлені на приватизацію в 2014 році, зокрема, до цього списку включені 50% держпакету акцій "Укрнафти" і 99% акцій Одеського припортового заводу, близько півтора десятків блокуючих та контрольних пакетів акцій енергетичних компаній, близько 40 пакетів акцій газопостачальних і газорозподільних компаній (облгазів).

Після затвердження переліку на приватизацію за кожним з цих об'єктів уряд має прийняти окреме рішення про його продаж.