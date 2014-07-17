Російські фондові індекси та рубль падають на тлі санкцій

Торги на російському ринку почалися в четвер з падіння фондових індексів і рубля на новинах про розширення санкцій з боку ЄС і США. Курс рубля з розрахунками "завтра" знижується на 31 копійку до долара - до 34,70 руб. за долар і на 45 копійок до євро - до 46,96 руб. за євро.

Індекс ММВБ на початку торгів на Московській біржі знизився на 2,05% до 1444,49 пункту, а індекс РТС впав на 2,87% до 1311,81 пункту (станом на 10:15 мск), передає Прайм.

Російські індекси на початку дня вийшли в мінус, відіграючи новини про введення нових санкцій як з боку ЄС, так і США. ЄС, як і очікувалося, поки утримався від торговельно-економічних обмежень, але заявив про готовність прийняти їх без зволікання. США розширили санкційний список проти ряду громадян і компаній РФ, серед яких Зовнішекономбанк, Газпромбанк, "Роснефть", "Новатеку".

У лідерах зниження перебувають котирування "Алроса" (-5,81%), папери "Новатеку"(-5,02%) і "Роснєфті" (-4,91%).

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама затвердив нові санкції щодо Росії через ситуацію в Україні. США заморожують активи низки російських компаній у сфері озброєння, блокують декілька важливих російських банків та енергетичних компаній.

У санкційний список міністерства фінансів США увійшли віце-спікер нижньої палати російського парламенту Сергій Неверов, помічник президента Росії Ігор Щеголєв і федеральний міністр у справах Криму Олег Савельєв.

Крім того, в списку опинилися компанії російського ОПК, в число яких потрапили корпорація "Алмаз-Антей" і концерн "Калашников", "Іжмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ) та "Сузір'я", Конструкторське бюро приладобудування і НВО машинобудування, "Новатек", "Роснефть", ВЕБ і "Газпромбанк".

"Газпромбанку" і ВЕБ санкції забороняють отримувати американські кредити більш ніж на 90 днів.

ЄС розширює обмежувальні заходи на юридичні особи, які підтримують дії, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України.

Також ЄС просить Європейський Інвестиційний Банк призупинити підписання нових фінансових угод з Росією, а Європейську Комісію - призупинити програми співпраці, оцінивши кожен окремий випадок.