Яценюк обіцяє не продавати держоб'єкти за копійки

Кабінет міністрів України почав підготовку до приватизації державних об'єктів, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк перед засіданням уряду в четвер.

"Я офіційно заявляю, що за копійки державні об'єкти уряд продавати не буде. Тому ми починаємо процедуру підготовки до приватизації. А конкретну дату приватизації ми визначимо тоді, коли ми зможемо досягти найвищого рівня ціни за продаж цих об'єктів", - сказав Яценюк.

Він зазначив, що уряд має намір радитися з питань приватизації з західними експертами.

"Будемо радитися з нашими західними консультантами. Непрості рішення, але будемо їх приймати і виконувати", - зазначив прем'єр.

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Також він повідомив, що отримані кошти від приватизації дозволять додатково профінансувати армію і спрямувати кошти на відновлення інфраструктури.

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"Сьогодні буде розглянуто питання про перелік об'єктів приватизації у 2014 році. Фонд державного майна буде доповідати. Хочу відзначити, що ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах з одного боку потрібно закривати "дірку" в держбюджеті, продати державне майно і таким чином додатково профінансувати оборону і відновлення інфраструктури", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року.

Враховуючи показники виконання дохідної частини держбюджету, експерти прогнозують, що дефіцит держбюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року, й фіскальний розрив буде вище 6% ВВП.