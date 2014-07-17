Аграрний фонд відмовився від розміщення облігацій на 3 млрд гривень

Аграрний фонд відмовився від приватного розміщення облігацій серії А-С на загальну суму 3 млрд грн, йдеться в повідомленні фонду у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Нацкомісія анулювала випуски цінних паперів у зв'язку з відповідним зверненням Аграрного фонду.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Аграрний фонд заявив про намір здійснити приватне розміщення облігацій серій A-E на загальну суму 5 млрд грн. Планувалося випустити 50 тис. іменних відсоткових звичайних облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн за штуку. Всі залучені під час розміщення гроші фонд мав намір спрямувати на закупівлю зерна.

У квітні 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення про перетворення бюджетної установи Аграрний фонд у ПАТ «Аграрний фонд» і постановив сформувати з державних облігацій капітал фонду у розмірі 5 млрд грн.