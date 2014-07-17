Кабмін вирішив продати 164 держоб'єкти

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив перелік із 164 об'єктів, запланованих на продаж цього року. Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко.

Читайте такожКабмін виставить на продаж 50% "Укрнафти" та 99% Одеського припортового заводу - джерело

За його інформацією, номінальна вартість затверджених для приватизації об'єктів становить близько 3 млрд грн, їх ринкова вартість — 15 млрд грн.

За словами Парфененка, цього року на продаж планується виставити контрольний пакет акцій Одеського припортового заводу, а також ряд держпакетів енергокомпаній.

Разом з тим, відзначив голова ФДМУ, до даного переліку так і не були включені контрольні пакети акцій «Укрнафти», «Сумихімпрому», «Турбоатому» і Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, перед засіданням уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів почав підготовку до приватизації державних об'єктів. При цьому він відзначив, що одержані від приватизації кошти дадуть змогу додатково профінансувати армію і спрямувати гроші на відновлення інфраструктури.

Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації цього року планується одержати 19,4 млрд грн. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 року становили 51,5 млн. грн, або лише 0,3% запланованих на цей рік надходжень.