Одеський припортовий завод можуть продати за $600 млн

Фонд державного майна України розраховує отримати від продажу контрольного державного пакета акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ) 600 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконуючий обов'язки голови ФДМУ Дмитро Парфененко.

За його словами, на сьогодні існує чотири потенційні покупці Одеського припортового.

Парфененко також зазначив, що однією з основних проблем приватизації ОПЗ залишається велика складова собівартості його продукції на рівні близько 90% від вартості газу.

Голова ФДМУ відмовився уточнити можливі терміни оголошення конкурсу з продажу цього підприємства, зазначивши, що попередньо необхідно буде провести підготовку до його продажу, а також оцінку його вартості.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації цього року планується отримати 19,4 млрд грн. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 року становили 51,5 млн грн, або всього 0,3% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації.

Довідка УНІАН. “Одеський припортовий завод” (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить із країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.

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ОПЗ у січні-березні 2014 року скоротив чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 14,5% - до 39,637 млн грн із 46,392 млн грн. Чистий дохід заводу від реалізації продукції в першому кварталі 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,531 млрд грн із 1,463 млрд грн.

У 2013 році «Одеський припортовий завод» збільшив чистий збиток у 9,8 раза порівняно з 2012 роком - до 1,144 млрд грн із 116,1 млн грн.