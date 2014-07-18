Акції Malaysia Airlines впали на 13%

09:08, 18 липня 2014
Фондовий ринок
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У ході торгів вартість акції авіаперевізника впала до $0,06.

REUTERS

Акції авіакомпанії Malaysia Airlines на початку торгів на біржі Куала-Лумпура в п'ятницю втратили в ціні 13%, свідчать дані біржі, пише Газета.ru.

У ході торгів вартість акції авіаперевізника впала до 0,195 ринггіта ($0,06). До відкриття біржі капіталізація Malaysia Airlines становила 3,75 млрд рінггітів ($117 млрд).

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Цього четверга зазнав катастрофи літак авіакомпанії, що летів з Амстердама до Куала-Лумпур, з 298 людьми на борту. Він впав в районі населеного пункту Грабово в Донецькій області.

Крім того, Malaysia Airlines досі не може відновитися після зникнення свого літака над Індійським океаном, на борту якого перебували 239 осіб.

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