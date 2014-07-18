Акції "Газпрому" і "Роснефти" впали до річного мінімуму

Про це свідчать дані Московської біржі, пише ТСН.uа.

Так, індекс ММВБ на 10.03 за московським часом знизився на 1,62% - до 1417,30 пункта, індекс РТС упав на 2,43% - до 1267,43 пункта.

Варто відзначити, що вартість акцій таких російських компанія, як "Газпром" і "Роснефть" впала до найнижчих показників за рік.

До того ж курс долара розрахунками "завтра" у перші хвилини валютних торгів підвищився на 2 копійки - до 35,20 рубля, курс євро - на 1 копійку - до 47,61 рубля, виходить з даних Московської біржі.

Як повідомляв УНІАН, акції авіакомпанії Malaysia Airlines на початку торгів на біржі Куала-Лумпура в п'ятницю втратили в ціні 13%, свідчать дані біржі. У ході торгів вартість акції авіаперевізника впала до 0,195 ринггіта ($0,06). До відкриття біржі капіталізація Malaysia Airlines становила 3,75 млрд рінггітів ($117 млрд).