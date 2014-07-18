Мінфін відмовився від розміщення ОВДП на сьогоднішньому аукціоні

Міністерство фінансів України не проводило розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на позаплановому аукціоні, проведення якого було анонсоване сьогодні, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвестори подали дві заявки на придбання облігацій терміном обігу 3 місяці та одну заявку на придбання облігацій терміном обігу 9 місяців, але Мінфін залишив їх без задоволення. Також Мінфін планував розміщення облігацій терміном обігу 5 років, але інвестори не подали жодної заявки на їх придбання.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні п'ять ОВДП-аукціонів, на яких залучив до держбюджету 3,376 млрд грн. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще два аукціони - 22 і 29 липня.

За оперативними даними Держказначейства на 14 липня, з початку року до держбюджету надійшло 108,776 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 51,183 млрд грн, на обслуговування держборгу – 21,845 млрд грн.

Станом на 14 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 302,924 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 189,801 млрд грн, у власності банків - 83,661 млрд грн, нерезидентів - 16,223 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.