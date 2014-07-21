Російські акції дешевшають через загрозу нових санкцій

Россійський фондовий ринок сьогодні відкрився зниженням через загрозу нових санкцій.

Фондові індекси Московської біржі в понеділок, 21 липня, продовжили зниження. Так, MICEX на 10:03 мск знизився на 0,29% до 1418,41 пункту, РТС - на 0,41% до 1271,10 пункту, повідомляють Вести Экономика.

У п'ятницю ціни на російські акції також падали. Індекс MICEX знизився за підсумками торгів на 1,26% до 1422,53 пункту, РТС - на 1,75% до 1276,28 пункту.

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Індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону не мають загальної тенденції. Японський Nikkei 225 у "червоній зоні" другу сесію поспіль і сьогодні на 9:37 мск знизився на 1,01%, індійський Sensex - зріс на 0,40%, китайський Shanghai знизився на 0,39%, австралійський зріс на 0,18%, корейський KOSPI знизився на 0,01%.

На американському ринку - оптимізм. Індекс Dow Jones Industrial Average на попередніх торгах у п'ятницю виріс на 0,73% до 17100,18 пункту, Standard & poor's 500 збільшився на 1,03% до 1978,22 пункту, Nasdaq Composite зріс на 1,57% до 4432,15 пункту.