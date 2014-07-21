Обсяг випуску облігацій для фінансування «Нафтогазу» збільшать втричі

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики для капіталізації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 103,927 млрд грн, що втричі перевищує нинішній показник.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому на сайті парламенту 21 липня (№4308).

«Надати право Кабінету міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку №2 до даного Закону, в сумі 103,927 тис. грн із подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», - йдеться в законопроекті.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, докапіталізація «Нафтогазу» обумовлена необхідністю збалансування дефіциту компанії, створення резерву для виконання зобов'язань за єврооблігаціями 2009 року, які гарантовані державою, а також посилення позицій компанії для погашення заборгованості за газ і закупівлі нових обсягів газу за допомогою реверсних поставок для забезпечення опалювального сезону 2014-2015 років.

Також у пояснювальній записці зазначається, що «Нафтогаз» надав уточнений обсяг сплати податку на додану вартість цього року, який становить 9,9 млрд грн або на 2,9 млрд грн менше показника, врахованого в прогнозі на 2014 рік при розробці діючого бюджету.

Крім цього, автор законопроекту повідомляє, що з початку року за державною підтримкою звернулися ряд українських підприємств, як приватного так і державного сектора економіки, в тому числі й «Нафтогаз» із питання рефінансування боргових зобов'язань із терміном погашення в 2014 році.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

16 червня російський «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди.

Переговори про врегулювання цінового питання між «Нафтогазом» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів.