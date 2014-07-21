Плани Кабміну з приватизації призвели до зростання фондового ринку - аналітик

Основними драйверами помірного підвищення українського фондового ринку на торгах у п'ятницю стали плани уряду щодо приватизації та виплати дивідендів, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенка.

Зокрема, за його словами, мова йде про заяви Фонду держмайна щодо наміру продати пакет акцій «Центренерго» у розмірі 78%, а також прем'єр-міністра України, що всі держкомпанії повинні почати перерахування до держбюджету країни, зокрема «Укрнафта» має перерахувати 1,3 млрд грн.

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Як наголошується у звіті, на відкритті торгів у понеділок, 21 липня, для українського ринку складається помірно негативний зовнішній фон. «Поки що для локального ринку все залишається на колишніх рівнях, від яких місцеві інвестори намагаються знайти найвигіднішу ціну», - наголошується у звіті.

Водночас, на думку Михайлусенка, незважаючи на всю складність ситуації, окремі учасники ринку як і раніше налаштовані оптимістично.

Як повідомляв УНІАН, індекс UX у п'ятницю завершив торги позитивно, підвищившись на 0,32%. Обсяг торгів акціями на фондовому ринку склав 44,68 млн грн, із них на ринку заявок - 6,6 млн грн, на ринку РЕПО - 38 млн грн.