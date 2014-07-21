JPMorgan радить продавати російські акції

JPMorgan Chase & Co. радить продавати російські акції на тлі нових санкцій США і поглиблення російсько-українського конфлікту після знищення пасажирського літака в Донецькій області, повідомляє Прайм "з посиланням на Bloomberg.

При цьому всього місяць тому JPMorgan прийняв рішення підвищити рекомендацію за російськими акціями до «купівлі», пославшись на послаблення української кризи.

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Переглянувши рекомендацію, JPMorgan примкнув до табору «ведмедів», приєднавшись до Deutsche Bank AG і Barclays Plc. Deutsche Bank AG прогнозував, що фондовий ринок знизиться до кінця року приблизно на 10 відсотків, Barclays Plc також повідомляв про загрозу корекції.

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«Головним фактором ризику для ринку є введення додаткових санкцій проти РФ - якби загроза цього зменшилася, ми були б схильні підвищити свою рекомендацію», - сказав 18 липня аналітик JPMorgan в Лондоні Девід Азеркофф.

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