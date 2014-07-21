S&P може понизити рейтинги російських компаній у разі введення нових санкцій

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services має у своєму розпорядженні дані про можливе введення додаткових санкцій стосовно Росії з боку Євросоюзу наприкінці липня і планує провести оцінку можливого впливу цих санкцій на кредитні рейтинги російських компаній.

Про це йдеться у прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Standard & Poor’s повідомляє, що нові санкції, введені Міністерством фінансів США 16 липня, на даний час не чинять впливу на рейтинги російського «Внешэкономбанка», «Газпромбанка», а також компаній «Роснефть», «Новатек» та їх дочірніх структур.

«Службі кредитних рейтингів Standard & Poor’s відомо про те, що наприкінці липня може бути оголошено про введення додаткових санкцій з боку Євросоюзу. У цьому разі нами буде проведено оцінку можливого впливу цих (і будь-яких інших) санкцій на кредитні рейтинги емітентів», - зазначається у повідомленні.

Агентство нагадує, що після санкцій США стосовно низки російських компаній енергетичного і фінансового сектору їх рейтинги залишаються незмінними, оскільки існує «практично безумовна» вірогідність отримання екстреної підтримки з боку уряду РФ.

«Зважаючи на той факт, що вищезазначені санкції стосуються нових боргових зобов'язань і випусків акцій, ми вважаємо, що вони можуть чинити негативний вплив на доступ вказаних компаній до фінансових ринків в майбутньому», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Власті РФ надають військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції стосовно осіб в Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

Того самого дня президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні, зокрема обмеження введено стосовно російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового і енергетичного комплексів.

Наступного дня, 17 липня, авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», у результаті загинуло 298 пасажирів і членів екіпажа.

У відповідь реакцією Вашингтона стала заява про можливе посилення санкцій, якщо Росія продовжуватиме підтримувати сепаратистів. Президент США Барак Обама обговорив можливість введення нових санкцій проти РФ з канцлером ФРН Ангелою Меркель і британським прем'єр-міністром Девідом Кемероном. За результатами цього обговорення ЄС оприлюднив нові критерії, які розширюють дію другої фази санкцій проти Росії через ситуацію в Україні. Зокрема, будуть заморожені рахунки юридичних осіб, які надають матеріальну або фінансову підтримку діям, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Під дію санкцій також підпадають фізичні особи, відповідальні за дії або політику, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України або стабільності в Україні, які активно підтримують або здійснюють такі дії або політику або перешкоджають діям міжнародних організацій в Україні, і пов'язані з ними фізичні і юридичні особи або органи.