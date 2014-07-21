Bloomberg: Росія котиться до дефолту

Російський фондовий ринок падає вже шостий день поспіль. Акції великих російських компаній знецінюються, інвестори виводять з Росії гроші, і ризик дефолту стає все більш можливий в разі запровадження третього рівня санкцій, передає Bloomberg.

Аналітики видання зазначають, що ситуація значно погіршилася після падіння літака Malaysia Airlines.

"Російський фондовий індекс Micex Index (INDEXCF) впав на 2,4%, до 1,388.45. Близько $47 млрд було виведено інвесторами з російського ринку за минулий тиждень, і це найбільша цифра за останні чотири місяці", - пише Bloomberg.

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Аналітики також наголошують, що акції газового монополіста "Газпром" впали сьогодні на 2,4%.

Всі ці катаклізми пов’язані з тим, що Росія спонсорує сепаратистів на сході України, пояснює агентство.

Як повідомляв УНІАН, РФ в березні, в порушення всіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

У той же день президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, зокрема обмеження введені щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового і енергетичного комплексів.