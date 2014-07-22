Мінфін сьогодні продав внутрішні облігації на 1,1 млрд гривень

Міністерство фінансів України сьогодні на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) залучило до держбюджету 1,091 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті. Мінфін залучив 778,118 млн. грн на 5 років під 14,30% річних за однією поданою заявкою, а також 233,028 млн. грн на 9 місяців під 15,88% за трьома заявками і 80,248 млн. грн на 2 роки під 16,75% за трьома заявками.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні п'ять ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 3,376 млрд грн. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще один аукціон 29 липня.

За оперативними даними Держказначейства на 21 липня, з початку року до держбюджету надійшло 108,800 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 51,616 млрд грн, на обслуговування держборгу – 22,393 млрд грн.

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Станом на 22 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 302,744 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 189,811 млрд грн, у власності банків - 83,571 млрд грн, нерезидентів - 16,166 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.