Кабмін визначив списки держкомпаній, що не підлягають продажу

Кабінет міністрів України затвердив законопроект про внесення змін до Закону «Про перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр Кабінету міністрів Остап Семерак після завершення засідання уряду.

«Ми інноваційно підійшли до проекту цього закону... Ми його виділили і склали з чотирьох окремих списків», - зазначив він.

За його словами, в одному списку - перелік об'єктів, які не підлягають приватизації за географічно-територіальним принципом, у другому списку - перелік акціонерних товариств, державний пакет акцій яких не підлягає приватизації, у третьому списку - об'єкти права державної власності, в яких державний пакет акцій не може бути менше 61%, у четвертий список увійшли об'єкти державної власності, розташовані у Криму.

Семерак зазначив, що проект закону буде найближчим часом переданий до Верховної Ради.

Читайте такожКабмін вирішив продати 164 держоб'єкти

Як повідомляв УНІАН, 17 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів почав підготовку до приватизації державних об'єктів. При цьому він зазначив, що отримані від приватизації кошти дозволять додатково профінансувати армію і направити гроші на відновлення інфраструктури.

Довідка УНІАН. Від приватизації цього року планується отримати 19,4 млрд грн. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 склали 51,5 млн грн, або всього 0,3% від запланованих на цей рік надходжень.