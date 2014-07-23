Кабінет міністрів ліквідував казначейські векселі

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яким ліквідував казначейські векселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак після завершення засідання уряду.

“Наступне рішення, на яке я хотів би звернути увагу, це прийняття постанови Кабінету міністрів, якою ми ліквідували казначейські векселі, які були в 2013 році запроваджені. Ми цю річ сьогодні ліквідували”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2013 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволив реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема з податку на додану вартість, фінансовими векселями з терміном обігу 5 років і 5% дохідністю.

24 липня тодішній президент Віктор Янукович підписав цей закон.

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Кабінету міністрів було надано право реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, шляхом видачі фінансових казначейських векселів у встановлених ним обсягах та порядку. Також дозволялося на добровільних засадах здійснювати бюджетне відшкодовування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів у порядку, визначеному урядом.

Закон, що надавав можливість уряду реструктуризувати бюджетну заборгованість фінансовими казначейськими векселями, набув чинності 28 липня 2013 року.