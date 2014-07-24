Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до бюджету $200 млн

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішнього держпозики (ОВДП) 23 липня залучило до держбюджету 200,086 млн. дол., повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в доларах США в результаті продажу облігацій під 8% річних терміном на 1 рік за однією поданою заявкою.

На придбання запропонованих Мінфіном облігацій у доларах США терміном обігу 6 місяців і 2 роки інвестори не подали жодної заявки.

Згідно з даними Мінфіну, сума надходжень до держбюджету в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становила 2,330 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні шість ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 4,467 млрд грн. До кінця місяця Мінфін планував провести ще один аукціон 29 липня.

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За оперативними даними Держказначейства на 21 липня, з початку року до держбюджету надійшло 108,800 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 51,616 млрд грн, на обслуговування держборгу – 22,393 млрд грн.

Станом на 22 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 302,744 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 189,811 млрд грн, у власності банків – 83,571 млрд грн, нерезидентів – 16,166 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.