Акції Facebook сильно подорожчали після публікації позитивної звітності

Акції американської соціальної мережі Facebook у середу додали в ціні більше 5% на тлі опублікованої позитивної фінансової звітності за другий квартал 2014 року, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Після закриття біржових торгів у Нью-Йорку ціна за акцію склала рекордні для компанії $75,30.

Чистий прибуток компанії, згідно з оприлюдненими документами, збільшився більш ніж у 2 рази порівняно з показниками аналогічного періоду 2013 року і склав $791 млн.

Читайте такожFacebook купує месенджер WhatsApp за $16 млрд

Виручка за звітний період зросла на 61%, склавши $2,91 млрд проти $1,81 млрд за аналогічний період 2013 року. При цьому велика частина квартальної виручки припала на доходи від реклами, які зросли на 67% і досягли рекордних $2,68 млрд.

Facebook - найбільша у світі соціальна мережа з капіталізацією $182,9 млрд (NASDAQ). Щомісячна аудиторія соцмережі становить 1,32 млрд користувачів. Компанія була заснована у 2004 році Марком Цукербергом.