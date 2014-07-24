Україна сплатила $120 млн купонного доходу за євробондами 2012 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу у розмірі 120,250 млн. дол. за облігаціями зовнішньої державної позики, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, виплату проведено за облігаціями, випущеними в 2012 році на суму 2,6 млрд дол. США з погашенням у 2017 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 9,25% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати з держборгу в 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір взяти в борг в 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.