Російський фондовий ринок за тиждень втратив $172 млн - максимальний відтік за півроку

Фонди, що інвестують в російський фондовий ринок, зафіксували за тиждень з 17 по 23 липня 2014 року відтік капіталу в розмірі 172 млн доларів після відтоку 96 млн доларів тижнем раніше. Такі дані наводить дослідницька організація Emerging Portfolio Fund Research, передає ИТАР-ТАСС.

Російський ринок втрачає кошти п'ятий тиждень поспіль, і на цей раз відтік став найбільш значним з кінця січня.

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При цьому біржові фонди (ETF) за тиждень зафіксували відтік капіталу в розмірі 86 млн доларів, а традиційні фонди - 87 млн доларів, зазначають аналітики "Уралсиб Кепітал" у своєму огляді.