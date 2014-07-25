Мінфін наступного тижня почне розміщувати «військові» облігації серед юридичних осіб

Міністерство фінансів України почне розміщення «військових» казначейських зобов'язань серед юридичних осіб для залучення додаткових коштів на фінансування Збройних сил України наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Володимир Матвійчук на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Буквально сьогодні міністр фінансів провів нараду, й з наступного тижня, у вівторок і четвер, Міністерство фінансів виходитиме на ринок із пропозицією запозичення під військові облігації для юридичних осіб», - сказав Матвійчук.

Раніше Мінфін повідомляв про майбутнє розміщення «військових» облігацій на аукціонах Національного банку України через первинних дилерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Ерсте Банк», «Сбербанк Росії», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», «ПУМБ».

Основні умови випуску «військових» облігацій для юросіб: загальний обсяг випуску - до 1 млрд грн; номінальна вартість однієї облігації – 1 тис. грн; термін обігу - 2 роки; купонний період - 6 місяців; ставка доходу – 7% річних.

Мінфін і Міноборони обіцяли регулярно звітувати про напрямки використання залучених від продажу облігацій коштів.

Читайте такожВ Україні можуть ввести «військовий» податок у розмірі 1,5% зарплатиЯк повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн грн - для фізичних осіб, за рахунок продажу яких наприкінці червня українська армія отримала 4,4 тисячі бронежилетів, що становить понад чверть від замовленої Міноборони кількості.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, антитерористична операція обходиться українському бюджету в 1,5 млрд грн на місяць, і до кінця року на ці цілі потрібно 9,1 млрд грн.