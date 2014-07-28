Українські акції на Варшавській біржі за тиждень подешевшали на 1,5%
Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine завершив торги минулого тижня на близькому до мінімального за останні п'ять сесій рівні у 324,36 пункту, що на 1,54% нижче, ніж тижнем раніше.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс на фоні позитивної динаміки основних індикаторів польського ринку до минулої п'ятниці збільшив зниження з початку поточного місяця до понад 11%.
Минулого тижня найбільше подешевшали акції судноплавної компанії KDM Shipping, які обрушилися на 24,2% до нового історичного мінімуму в 7,2 злотого за акцію (1 дол. = 3,1 злотого).
Серед лідерів падіння опинилися також сільськогосподарські Agroton і IMC, які втратили 4,3% і 4% відповідно.
Папери двох найбільших українських емітентів на Варшавській біржі, Kernel і Astarta, також завершили тиждень зниженням, що склало 0,3% і 2,2% відповідно. Акції компаній знову коштували дешевше 30 і 40 злотих за штуку відповідно.
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Минулого тижня подорожчали папери виробника яєць Ovostar Union (+1,5%), Coal Energy (+0,9%) і виробника молочних продуктів Milkiland (+0,2%).
Польські "блакитні фішки" завершили тиждень зростанням на 0,8% на тлі 0,6% зростання індикатора широкого ринку WIG.
Як повідомляв УНІАН, із початком липня WIG-Ukraine відновив зниження після того, як за підсумками червня продемонстрував друге цього року місячне зростання, що становило майже 8%.