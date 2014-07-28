Російський ринок акцій падає в очікуванні нових санкцій

Ринок акцій РФ закрив торги понеділка значним зниженням на побоюваннях нових санкцій проти РФ.

Індекс ММВБ до кінця торгів на Московській біржі впав на 1,91% до 1361,94 пункту, а індекс РТС знизився на 3% до 1208,83 пункту. Обидва індекси опустилися до мінімальних значень з початку травня, передає Прайм.

Російський ринок почав день зниженням, темпи якого прискорилися протягом торгів. Основною причиною продажів, як і раніше, стала геополітика.

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За словами офіційних представників Єврокомісії, вже завтра, 29 липня, буде розглянуто питання про обмеження проти Росії економічного характеру, також ведеться робота над розширенням "чорного списку" осіб і компаній.

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