Мінфін випустив другий транш ПДВ-облігацій на 2,17 млрд гривень

Міністерство фінансів України для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємництва здійснило випуск другого траншу п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики на суму 2,171 млрд грн у рамках встановленого урядом граничного обсягу в 7 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України, розміщеному на його сайті.

«До затвердженого реєстру ввійшли 199 платників податку. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 2 171 200 тис. гривень», - йдеться в повідомленні міністерства.

За інформацією Мінфіну, облігації будуть погашені 22 липня 2019 року, виплата процентного доходу й амортизації за ними здійснюється раз на півроку, починаючи з 26 січня 2015 року. Номінальна вартість однієї облігації - 1 000 грн.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін випустив перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн 8 липня.

21 травня Кабмін ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації з номінальною вартістю 1 тис. грн і терміном обігу 5 років. Ставка купону визначається на рівні облікової ставки Нацбанку.

За заявою керівництва Кабміну, ПДВ-облігації є повноцінними «інвестиційними паперами», під які кожен суб'єкт підприємництва може прозоро отримати кошти в банківській системі України.

Однією з перших заявку на отримання ПДВ-облігацій оформила швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єрістовський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія очікує отримати державні облігації в рахунок боргу з відшкодування податку на додану вартість на суму 117 млн дол.

20 червня Кабінет міністрів України визначив граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування заборгованості з відшкодування ПДВ - 7 млрд грн.