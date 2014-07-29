Біржам пропонують визначати рівень ліквідності цінних паперів щодня

Зокрема, запропонованими змінами планується встановити вимогу до бірж визначати рівень ліквідності цінних паперів (перший, другий чи третій) кожного торгового дня та оприлюднювати на своєму сайті.

Також передбачається, що фондова біржа зможе або в певних випадках буде зобов'язана зупинити торги цінними паперами в залежності від ступеня зміни поточної ціни від ціни закриття попереднього торговельного дня цього фінансового інструменту.

Змінами також пропонується надати комісії можливість на основі адміністративних даних від фондових бірж окремим рішенням встановлювати значення критеріїв (кількість укладених біржових контрактів, кількість торгових днів, обсяг торгів і кількість осіб, на користь яких здійснювалися біржові контракти щодо цього цінного паперу), які застосовуються при визначенні кожного зі ступенів ліквідності. При цьому фондова біржа у власних правилах може встановлювати додаткові вимоги для визначення ліквідності цінного паперу.

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі за тиждень подешевшали на 1,5%

Крім того, згідно з передбаченими змінами, фондовим біржам надано можливість не використовувати при розрахунку біржового курсу біржові договори, що мають ознаки маніпулювання, а також встановлено вимогу визначати біржовий курс цінного паперу без урахування угод, в яких центральний контрагент виступає як покупець цінного паперу. При цьому заборонено укладати біржовий контракт за заявками, які подають різні учасники біржових торгів в інтересах одного й того ж клієнта.

У комісії також зазначили, що в разі ухвалення даного законопроекту фондовим біржам буде надано можливість привести свою діяльність у відповідність із вимогами змін протягом трьох місяців, а щодо деяких окремо взятих нововведень положення - протягом року. Зокрема, зазначають у НКЦПФР, торговельним майданчикам доведеться оновити програмно-технічне забезпечення біржової торгівлі для впровадження визначення ліквідності цінних паперів.